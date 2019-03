Opnieuw vrouwen veroordeeld tot zweepslagen in Sudan

In Sudan zijn negen vrouwen veroordeeld tot twintig zweepslagen en een maand celstraf nadat ze waren opgepakt bij een demonstratie. Volgens de rechter hebben ze zich schuldig gemaakt aan opruiing.

De veroordeling komt een dag nadat de Sudanese president Bashir juist alle gearresteerde vrouwen had vrijgelaten. Dat maakte hij op Internationale Vrouwendag bekend, maar bronnen bij de demonstranten zeggen dat dit er niets mee te maken had.

Volgens hen werd de vrijlating afgedwongen door de vrouwelijke arts Ghada Samir, die eergisteren in de boeien werd geslagen bij een demonstratie en ook werd veroordeeld tot zweepslagen.

Volgens de demonstranten waren de veiligheidsdiensten erachter gekomen dat ze in het bezit was van een Amerikaans paspoort, waarop ze haar wilden laten gaan. Dat zou ze geweigerd hebben. Ze zou vervolgens gedreigd hebben met een hongerstaking als niet alle vrouwen zouden worden vrijgelaten. Voor dat dreigement was Bashir gevoelig, zeggen de demonstranten.