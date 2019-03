Nieuwe krachtmeting tussen Maduro en Guaidó

In de Venezolaanse hoofdstad Caracas is het tot botsingen gekomen tussen aanhangers van oppositieleider Guaidó en de oproerpolitie. In enkele straten had de politie blokkades opgericht en werden demonstranten niet doorgelaten.

Guaidó, die zichzelf tot interim-president heeft uitgeroepen, heeft voor vandaag opnieuw opgeroepen tot massale protesten. Zo wil hij de druk op het regime van president Maduro hoog houden.

Stroomstoring

De demonstratie houdt ook verband met de grote stroomstoring van de afgelopen dagen in Venezuela, die de oppositie wijt aan nonchalance, mismanagement en corruptie. Volgens de oppositie zijn door de stroomstoring 79 mensen gestorven.

De stroomvoorziening is nog steeds niet overal hersteld. De regering-Maduro wijst de VS als boosdoener aan. De Amerikanen zouden met een cyberaanval het elektriciteitsnetwerk hebben platgelegd.

Aanhangers van Maduro houden een tegenbetoging in Caracas, die gericht is tegen wat genoemd wordt het Amerikaanse imperialisme.

Hoe kon Venezuela afglijden van het rijkste land van Zuid-Amerika tot een crisisland? Dat zie je in deze video: