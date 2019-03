Mol 2019 zorgde voor de laagste pot ooit

RTL Nieuws-presentatrice Merel Westrik was dit jaar de mol in het televisieprogramma Wie is de mol? De negentiende editie van het spelprogramma, dat zich dit jaar in Colombia afspeelde, is gewonnen door actrice Sarah Chronis. Zij neemt de pot van 10.150 euro mee naar huis. Het is de laagste pot ooit.

Westrik sprak van een "ongelooflijk, onvergetelijk avontuur". "Heel spannend af en toe. Je krijgt als mol een unieke kans om het spel als bedrieger én kandidaat te bespelen."

"Heerlijk om een keer een ander leven te kunnen leiden", zei de journaliste die normaal gesproken juist aan waarheidsbevinding doet.

'Geslepen'

Volgens presentator Rik van de Westelaken, zelf winnaar van de vijftiende editie van het programma, was Westrik een "ongelooflijk geslepen en grappige mol".

Zanger Nielson was de derde finalist. Hij bleef met lege handen achter.