Dakloze Pool ervandoor met weggegooid vuurwapen

De politie in Rotterdam heeft gisteren een 24-jarige man opgepakt die een pistool bij zich had. Agenten kwamen de man op het spoor toen zijn auto werd aangehouden voor een controle. Hij stapte meteen uit de wagen en rende weg. In zijn vlucht gooide hij spullen op straat, waaronder het pistool.

Toen de achtervolgende agent hem dreigde neer te schieten, gaf de verdachte man zich over, maar het vuurwapen werd niet meer gevonden.

Getuigen meldden de politie dat ze hadden gezien dat iemand anders het wapen had opgepakt. Na het bestuderen van camerabeelden wist de politie te achterhalen wie dat was. De man, een 26-jarige dakloze Pool, werd niet veel later in de kraag gevat.