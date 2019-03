Slachtoffers aanslagen Brussel willen door, 'maar dat lukt zo niet'

Iwens kent de frustraties en woede van de hongerstaker. "Mensen denken 'get on with your life'. Ik zou dat ook heel graag doen, maar dat is lastig op deze manier. Om de twee weken moeten wij bewijzen dat we slachtoffer zijn."

Ze moet met drie partijen tegelijk contact houden. De arbeidsongevallenverzekering voor de lichamelijke schade, een verzekering voor de psychologische schade en een dossier van de overheid, voor het oorlogspensioen. Tien uur per week is ze naar eigen zeggen kwijt aan de papierwinkel.

"Tot in detail willen de instanties los van elkaar weten wat mij isoverkomen. Zo word ik telkens weer geconfronteerd met de feiten. Dat is heel zwaar", verzucht ze. "Voor mij is er een leven voor en een leven na 22 maart. Ik ben niet meer de Danielle, partner en mama die ik was."

Infopunt

Een centraal informatiepunt zou helpen, adviseerde een onderzoekscommissie van het Belgisch parlement al twee jaar geleden. Zo zouden slachtoffers voor alle hulp op één plaats terechtkunnen. De Belgische overheid is ermee bezig, maar het informatiepunt is nog altijd niet geopend.