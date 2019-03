Italië schuift hete aardappel hsl op de lange baan

De Italiaanse regeringspartijen hebben het conflict over een snelle treinverbinding tussen Turijn en Lyon voorlopig opgelost, door het besluit daarover met een half jaar uit te stellen. Over de hogesnelheidslijn dreigde een kabinetscrisis te ontstaan.

De Vijfsterrenbeweging is tegen de treinverbinding, de Lega voor. Het argument van de Lega is dat het miljardenproject tot groei leidt, arbeidsplaatsen schept en Noord-Italië aansluit op de Franse hogesnelheidslijn. De Vijfsterrenbeweging vindt het geldverspilling en schadelijk voor het milieu.

In het compromis is afgesproken dat de inschrijving voor het project doorgaat, zonder dat er nu al voor betaald moet worden en zonder dat men gebonden is aan het project.

Tunnel

Het breekpunt is de bouw van een 57 kilometer lange tunnel door de Alpen. De aanleg van de TAV (Treno Alta Velocità) kost 8,6 miljard euro. De Europese Commissie schat dat het project 15.000 banen oplevert.

Het uitstel komt Frankrijk slecht uit. President Macron maande de Italianen vorige week tot spoed, omdat uitstel betekent dat 300 tot 800 miljoen euro aan Europese subsidies voor het project verloren gaan. De Fransen zijn al begonnen met de bouw van de tunnel aan hun kant van de grens.