De Luizenmoeder wordt Die Läusemutter: 'Ophef gaat er zeker komen'

In de gangen hangen kleine jasjes aan de kapstokken, op de grond een verdwaalde gymschoen en de muren zijn bezaaid met vingerverfkunstwerken. Weinig verraadt in eerste instantie dat de basisschool in het Duitse Elsdorf niet meer gewoon als onderwijslocatie in gebruik is. Al geeft het A4'tje in de lerarenkamer met varianten op het woord participizza wel wat weg.

"Deze school is vorig jaar dichtgegaan. We hadden geluk, konden er zo intrekken", vertelt Jan Albert de Weerd. Hij is - samen met actrice Ilse Warringa - bedenker van de Nederlandse hitserie De Luizenmoeder. In Nederland trekt de serie wekelijks miljoenen kijkers. Dat succes is over de grens niet onopgemerkt gebleven. Meerdere buitenlandse zenders hebben interesse getoond.

Het Duitse Sat.1 heeft meteen twee seizoenen gekocht en De Weerd gevraagd voor de regie. "In het begin was dat lastig met mijn Duits", vertelt hij. "Dan zei ik bijvoorbeeld dat ik een scene ganz toll vond en dat betekent niet supergoed, zoals ik dacht, maar middelmatig. En ik me maar afvragen waarom de acteurs niet blij waren."

Onze correspondent sprak op de set met de Duitse vertolkers van juf Ank en Anton. "Ophef gaat er zeker komen", verwachten ze: