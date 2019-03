Restaurant Sergio Herman ontruimd na brand in keuken

Het sterrenrestaurant The Jane in Antwerpen van de Nederlandse kok Sergio Herman is vanmiddag ontruimd vanwege een brand in de keuken. Een steekvlam zou het vuur hebben veroorzaakt.

De brand sloeg over naar het dak van de keuken, maar kon daarna snel worden geblust, melden Vlaamse media. Wel moesten vijftig personeelsleden en zo'n honderd gasten uit voorzorg het gebouw uit.

Restaurant The Jane, dat in 2014 door Sergio Herman en zijn voormalige souschef uit Oud Sluis, Nick Bril, werd opgericht, is bekroond met twee Michelinsterren.

Het restaurant is vanwege de brand vanavond gesloten. Het is niet bekend of de brand gevolgen heeft voor diners de komende dagen. Het restaurant heeft een maandenlange wachtlijst.