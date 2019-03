Schade en overlast door harde wind

Op de Ginkelse Heide bij Ede dreigde een tent omvergeblazen te worden. De dertig bezoekers moesten de tent uit tot extra scheerlijnen waren aangebracht. In Zaandam heeft Magic Circus uit voorzorg besloten de middagvoorstelling af te gelasten.

In het hele land zijn meldingen van omgevallen bomen. In Amsterdam waaide een boom op een woonboot en een andere boom op een auto. In de provincie Utrecht kwamen vele meldingen van omgewaaide bomen binnen die over de weg lagen.

De wielerronde van Zuid-Holland is tijdens de race afgelast vanwege het slechte weer. Van de 143 deelnemers waren er nog 30 over. Die zijn onder begeleiding naar de finish in Den Haag gebracht, meldt Omroep West. Vooral de harde wind in combinatie met vallende takken veroorzaakten problemen voor de renners.

Weg en spoor

Het verkeer heeft ook veel last van de wind. Volgens Rijkswaterstaat zijn er verschillende voertuigen van de weg geraakt. "De aanhanger of caravan kan je beter laten staan", waarschuwt de organisatie.

Eerder vandaag raakte een deel van een reclamebord boven de A30 los. Twee rijstroken werden afgesloten en er kwam een reparatieteam met een hoogwerker om de boel weer vast te zetten.