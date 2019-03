Aanval op stripclub in Mexico: 15 doden

In de Mexicaanse stad Salamanca, zo'n 300 kilometer ten noordwesten van Mexico-Stad, zijn vijftien mensen gedood bij een aanval op een stripclub. Vijf bezoekers van de zaak zijn gewond naar het ziekenhuis afgevoerd.

Een groep gewapende en gemaskerde overvallers viel de club La Playa midden in de nacht binnen en schoot op het publiek. Op dat moment waren er zo'n twintig mensen in het pand. De daders gingen ervandoor in een SUV. De politie is een groot onderzoek gestart om ze op te sporen.

Mexico wordt geteisterd door geweld van rivaliserende drugskartels. Eerder deze week presenteerde de gouverneur van de staat Guanajuato, waar Salamanca in ligt, de resultaten van een grote politieactie tegen het gevreesde kartel Santa Rosa de Lima.

Bij de actie werden zeven leden van de bende opgepakt en zes ontvoerde mensen bevrijd. Ook werden eigendommen in beslag genomen en bankrekeningen geblokkeerd. Om de politieactie tegen te werken, zou het kartel inwoners hebben betaald om wegblokkades van brandende auto's op te werpen. De verantwoordelijkheid voor de aanval op de stripclub is nog niet opgeÃĢist.