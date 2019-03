Veel gewonden op Japanse veerboot door botsing met walvis

Bij de botsing van een veerboot en een "walvis of een ander groot zeedier" in Japan zijn 87 mensen gewond geraakt, melden Japanse media. Vijf mensen zijn er slecht aan toe. De toestand van het zeedier is onbekend.

De veerboot is een hogesnelheids-draagvleugelboot, die op verhoogde vinnen drijft en zo boven het water zweeft. Het schip was op weg van Niigata op hoofdeiland Honshu naar het eiland Sado toen de 121 passagiers werden opgeschrikt door een harde klap.

"Ik knalde met mijn keel op een passagier voor me", vertelt een van hen in lokale media. "Mensen om mij heen kermden het uit."

De klap leidde tot een scheur van 15 centimeter op de achtersteven. Een Japanse marinebioloog zegt dat de schade en omschreven klap wijzen op een botsing met een walvis. De kustwacht onderzoekt het ongeluk.