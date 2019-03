Man bewusteloos geslagen na schieten in de lucht

Een 50-jarige man is vannacht bewusteloos geslagen, nadat hij met een pistool in de lucht had geschoten. Vermoedelijk zaten in het wapen knalpatronen, want er zijn geen kogelhulzen gevonden.

Rond 02.15 uur werd de politie gealarmeerd over een ruzie in Zwaag waarbij meerdere mensen betrokken waren geraakt. Volgens NH Nieuws was daarvoor een feest geweest in de buurt van waar de ruzie was. Toen agenten aankwamen, lag er iemand bewusteloos op de grond. De 50-jarige man zou zijn geslagen omdat hij had geschoten.

Na zoekactie opgepakt

De 25-jarige man die ervan wordt verdacht geslagen te hebben, is na een zoekactie door de politie aangehouden. De vermoedelijke schutter is naar het ziekenhuis gebracht en ligt daar nog. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.

De organisatie van het feest laat aan de regionale omroep weten dat het verder een gezellige avond was, die tegen enen op z'n eind liep.