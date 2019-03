Britse supermarktketen haalt keukenmessen uit de schappen na moordgolf

De Britse acteur Idris Elba, bekend van de televisieseries Luther en The Wire, riep gisteren via Instagram jongeren op hun messen thuis te laten. Hij wijst hen erop dat steekpartijen in zijn jeugd in de jaren 80 ook veel voorkwamen.

"Toen was het onder zwarte en witte mensen. Nu is het onder zwarte jongens in kleine gemeenschappen. Dit treft iedereen. We zien er allemaal onnozel uit op deze manier. Jullie helemaal", zei hij tegen de messendragers.

"Als jij een mes bij je draagt of iemand kent die dat doet, zeg dan dat diegene zichzelf direct moet neersteken", spoorde Elba zijn volgers aan. "Want als je iemand neersteekt, dan steek je ook je eigen toekomst neer. Dan ben je een moordenaar en draai je de gevangenis in en dan heb je niets meer. En waarom?"