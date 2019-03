Buma wil basisbaan voor mensen in de bijstand

CDA-leider Buma wil dat mensen die in de bijstand zitten, een basisbaan krijgen voor zo'n twintig uur in de week. Hun uitkering wordt dan met 15 procent verhoogd naar 85 procent van het minimumloon. Hij denkt dat ze hierdoor gemakkelijker doorstromen naar de gewone arbeidsmarkt.

De bijstandsgerechtigden moeten in deeltijd ondersteunende functies gaan vervullen in bijvoorbeeld de zorg, het onderwijs en de plantsoenendienst. Het gaat om banen "waarvoor je minder opleiding nodig hebt", zegt Buma in een interview met het AD. "Dan heb ik het dus niet over verpleegkundigen." De basisbanen moeten gecreëerd worden door de overheid en het bedrijfsleven.

Gevangenis

Volgens de CDA-leider begint de bijstand op een gevangenis te lijken. Wie er eenmaal in zit, komt er volgens hem heel moeilijk weer uit. Tegelijkertijd zijn er tekorten op de arbeidsmarkt, die door de vergrijzing nog zullen toenemen. "We zullen alle Nederlanders heel hard nodig hebben", zegt hij in de krant.

Buma wil beginnen bij mensen die al meer dan twee of drie jaar in de bijstand zitten. Dat zijn er nu 150.000 tot 200.000. Hij denkt dat deze mensen gemakkelijker een gewone baan vinden als ze weer een werkritme krijgen. Hij wil dat mensen niet langer dan twee à drie jaar een basisbaan hebben.

Het plan van Buma komt uit een rapport (.pdf) van het Wetenschappelijk Instituut van het CDA, dat vorig jaar is gepresenteerd. Daarin staan ook andere voorstellen om langdurige werkloosheid tegen te gaan.