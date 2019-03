Wekdienst 9/3: zelfrijdende trein door Groningen en finale Wie is de Mol?

En dan nog even dit:

Bij de gemeente Amsterdam is een verzoek binnengekomen om een windmolen te plaatsen langs de Prinsengracht. Verschillende media schrijven erover, waaronder RTV Drenthe. Kees Pieters uit Barendrecht wil dat de molen een icoon wordt. En hij denkt dat het draagvlak in de buurt gewaarborgd is, met een bevolking die in groten getale op partijen als GroenLinks en D66 heeft gestemd.

De windmolen moet komen pal voor de woning van VVD-coryfee Ed Nijpels, niet geheel toevallig de voorzitter van het Klimaatberaad. Pieters denkt dat hij "met zijn enthousiasme voor windmolens" de buurt zeker zal meekrijgen.