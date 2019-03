Islamitische school lastig te sluiten: 'Politiek heeft er niets aan gedaan'

Een woordvoerder van het ministerie van Onderwijs laat in een reactie weten dat er wordt gewerkt aan nieuwe regelgeving. Er zijn twee wetsvoorstellen "die de minister op termijn meer wettelijke mogelijkheden bieden". Het ene voorstel gaat over het starten van nieuwe scholen. Het andere over wat goed burgerschapsonderwijs is.

Totdat de wet is veranderd, moet de inspectie het doen met de bevoegdheden van nu. Controleurs kloppen de komende tijd (on)aangekondigd aan bij de school. Als het bestuur niet meewerkt dan wordt de bekostiging stopgezet. "Maar een definitieve streep kan de minister niet zetten door dit schoolbudget", zegt Zoontjens. Als de school de controleurs toelaat, moet de geldkraan automatisch weer open.

Geldkraan dicht

Bij de islamitische middelbare school Ibn Ghaldoun ging de geldkraan in 2013 dicht - en uiteindelijk nooit meer open. Na de examenfraude op de Rotterdamse school had de Inspectie geconcludeerd dat de kwaliteit van het onderwijs onvoldoende was. Dat gaf de toenmalige staatssecretaris de mogelijkheid om indirect de deuren van de school te sluiten.

In 2014 kwam in Rotterdam het islamitische Avicenna College ervoor in de plaats. Samen met het Cornelius Haga Lyceum zijn dat nu de enige twee islamitische middelbare scholen in Nederland. Maar de Rotterdamse school heeft helemaal niets te maken met de in opspraak geraakte Amsterdamse school, benadrukt Wim Littooij, de voorzitter van het bestuur van het Avicenna College.

Een keer heeft hij het schoolbestuur van het Cornelius Haga Lyceum naar eigen zeggen ontmoet. "Het is was niet bepaald een ontmoeting waarvan ik denk: we gaan de banden aanhalen", zei Littooij gisteren in het NOS Radio 1 Journaal.

Hij is er niet van geschrokken dat de Amsterdamse school wordt beschuldigd van extremistische invloeden op leerlingen. "Die geluiden waren er al voor de start van de school en ook erna. Ik had gehoopt dat het een andere kant op zou gaan, maar blijkbaar is dat niet gebeurd."

De Inspectie van het Onderwijs is tevreden over het Avicenna College. Desondanks vreest Littooij dat de gebeurtenissen rondom het Cornelius Haga ook slecht afstralen op zijn school en de rest van het islamitische onderwijs. "Als het over dit soort dingen gaat is de nuance in de berichtgeving vaak zoek."