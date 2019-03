Werkgevers stellen voor: lijst met zware beroepen

"Het systeem werkt daar", zegt De Boer. "De standaardreactie van het kabinet zal dan wel weer zijn dat ze het moeilijk vinden. Maar dan kunnen de vakbonden en wij zeggen: schei uit man, in Oostenrijk kan het ook."

De werkgevers vinden verder dat de overheid moet stoppen met het innen van AOW-premies bij mensen met zware beroepen die eerder met pensioen gaan. "Dat scheelt die mensen netto een paar honderd euro per maand", zegt De Boer.

Stakingen

De drie werkgeversvoorzitters hebben geen begrip voor de stakingen die de bonden hebben aangekondigd. Op maandag 18 maart is er een landelijke protestdag, met onder meer acties in het ov in de drie grote steden.

Volgens de werkgevers kunnen de bonden hun woede beter richten op het kabinet. "Ze blaffen tegen de verkeerde boom, namelijk ons werkgevers, en zetten ook nog eens een keer de zaag in die boom met die stakingen", zegt De Boer daarover. "Waarom?"