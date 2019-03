Meer overnachtingen in Nederland, vooral op de camping

Steeds meer mensen overnachten in Nederlandse hotels, pensions, campings of andere accommodaties. Vorig jaar waren er volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek ruim 44 miljoen gasten in dit soort logiesaccommodaties. Dat is 5 procent meer dan in 2017.

Bij campings was de groei vorig jaar het grootst, met 10 procent naar ruim 4 miljoen gasten. Er waren vooral meer kampeerders uit Duitsland en België. De mooie zomer van 2018 heeft hier waarschijnlijk aan bijgedragen.

Zeeland was de populairste provincie onder buitenlandse kampeerders. Van de 1,2 miljoen buitenlandse campinggasten in 2018 verbleven er 327.000 in Zeeland. Noord-Holland staat op de tweede plek.

Meeste gasten uit Nederland

Het aantal gasten in logiesaccommodaties in Nederland stijgt al een aantal jaar op rij. In vijf jaar is hun aantal toegenomen met 10 miljoen.

Hoewel de meeste gasten nog altijd uit Nederland komen, blijft ook het aantal toeristen uit het buitenland groeien. Van de 44 miljoen mensen kwamen er 19 miljoen uit het buitenland. Hun aantal overnachtingen steeg ook.