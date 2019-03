Week voor de Gezonde Jeugd: '1 op de 7 kinderen is te zwaar'

"Als we op deze voet doorgaan, heeft in 2040 ruim 60 procent van de volwassenen in Nederland overgewicht". Amerikaanse taferelen, noemt Bachra het. Overgewicht en obesitas zijn in dat landal jaren een groot probleem. "Er moet een trendbreuk komen, zodat het percentage van mensen met overgewicht in Nederland juist naar beneden gaat. We moeten weer gezond opgroeien", zegt ze.

'Ongezond is de norm'

Bachra stelt dat de eerste stap naar verandering het mogelijk maken van gezonde keuzes is. "Mijn dochter zit sinds kort op voetbal en bij haar in de kantine is het aanbod dramatisch. Ik kan haar daar niet iets gezonds geven."

Broodjes kroket en ongezonde sportdrankjes vliegen daar volgens haar als warme broodjes over de toonbank en na een overwinning krijgen de meisjes een schaal bitterballen. "Het is in onze cultuur heel gebruikelijk om het ongezonde de norm te laten zijn. We moeten er dus niet alleen voor zorgen dat de gezonde keuze mogelijk is, maar deze moet ook logisch zijn."

'Het probleem ligt niet bij het kind'

Om een gezonde leefstijl te stimuleren, richt Jongeren Op Gezond Gewicht zich op de omgeving van het kind. "Want bij het kind zelf ligt het probleem vaak niet", legt Bachra uit.

Waar de omgeving volgens de stichting uit bestaat? Thuis, de school, de buurt, op plekken waar aan vrijetijdsbesteding wordt gedaan zoals sportkantines, op het werk en ook de media worden niet buiten beschouwing gelaten. "Het is een complex probleem en de oplossing is dan ook niet makkelijk."

Jongeren Op Gezond Gewicht werkt momenteel samen met een derde van de Nederlandse gemeentes om hun doelstelling te bereiken. Samen met de gemeentes benaderen ze onder meer supermarkten en sportverenigingen, die in die omgeving actief zijn. Daarmee maken ze afspraken om de omgeving gezonder te maken. "Het is belangrijk dat iedereen zijn steentje bijdraagt en zijn verantwoordelijkheid neemt", vindt Bachra. Er is nu, na jaren werk, ook resultaat te zien: in 25 gemeentes is het BMI onder de jeugd verlaagd.