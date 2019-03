Vrouwen wereldwijd de straat op voor gelijke rechten

In veel steden overal op de wereld hebben vrouwen betoogd op Internationale Vrouwendag. In Madrid hielden honderden vrouwen direct na middernacht een luidruchtige demonstratie om gelijke rechten te eisen voor vrouwen in een maatschappij die volgens de deelnemers nog steeds gedomineerd wordt door mannen.

In Berlijn is Wereldvrouwendag een officiële vrije dag, die door duizenden vrouwen in een manifestatie werd gevierd. Ook in Brazilië gingen duizenden mensen de straat op. Ze grepen Internationale Vrouwendag aan om te protesteren tegen president Bolsonaro, die volgens hen een verleden heeft van seksistische opmerkingen.

Istanbul, Kiev

In Istanbul vroegen honderden vrouwen om de vrijlating van Syrische vrouwen uit de gevangenis. In de avond greep de politie in, toen de betogers vanaf het Taksimplein een drukke winkelstraat in gingen. Daarbij werd traangas ingezet.

Ook in de Oekraïense hoofdstad Kiev greep de politie in. Dat gebeurde toen uiterst rechtse betogers een mars wilden verstoren die in het teken stond van het protest tegen huiselijk en seksueel geweld. Driehonderd vrouwen die zich hadden verzameld in een park stonden tegenover tientallen aanhangers van uiterst rechts. Die hielden borden omhoog met teksten als 'Het feminisme vernietigt onze samenleving'.

Verenigde Naties

Wereldvrouwendag wordt sinds 1975 door de Verenigde Naties gesponsord. Secretaris-generaal Guterres zei vandaag dat hij geen wereld accepteert waarin zijn kleindochters te horen krijgen dat pas hun achterkleinkinderen economische gelijkberechtiging misschien zullen meemaken.

De VN-chef zei ook dat nationalisme, populisme en bezuinigingen bijdragen aan de ongelijkheid tussen man en vrouw.