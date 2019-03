Hoe deze golfsensoren onze dijken sterker (en goedkoper) maken

De metingen duren twaalf jaar, zodat het HWBP een zo duidelijk mogelijk beeld krijgt. "Die lange periode is nodig om uitzonderingen niet te zwaar te laten meewegen in de resultaten", zegt HWBP-directeurErik Wagener.

Nauwkeurige rekenmodellen zijn nodig om een inschatting te maken over hoe hoog of laag een dijk bijvoorbeeld moet zijn. "Anders wordt er misschien onnodig geld uitgegeven aan het versterken van dijken, die misschien niet eens zo hoog gemaakt hoeven te worden. Of wellicht moeten ze juist wel hoger."

Miljarden euro's

Verhoging van de dijken kost miljarden en kan flinke impact hebben op de omgeving. Dat probeert Wagener zo veel mogelijk te beperken. "Voor veel mensen die afhankelijk zijn van de dijken is het belangrijk dat er zorgvuldig met hen in gesprek wordt gegaan en dat de communicatie goed is. Het gaat om hen, maar ook om de veiligheid van de rest van het land."

In de aankomende jaren wordt er veel geïnvesteerd in dijkversterking. Er wordt nu van uitgegaan dat er 1100 kilometer aan dijken aan vervanging toe is, maar dat kan nog oplopen tot 1800 kilometer.

Volgens Wagener hoeven we ons voorlopig niet druk te maken dat onze dijken niet goed genoeg zijn: "De voorspellingen zijn gebaseerd op hoe het in 2050 zou moeten zijn."