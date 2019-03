'24 miljoen plastic bolletjes op stranden door containerramp'

Op het strand van Schiermonnikoog zijn naar verhouding de meeste korrels aangespoeld. Langs de Noordzeekust liggen gemiddeld 268 bolletjes per vierkante meter. Aan de kust van Groningen zijn dat er 253 per vierkante meter. In totaal liggen daar 12,5 miljoen korrels.

Grotere spullen zijn in januari al opgeruimd, onder anderen door militairen die hielpen bij de grootschalige schoonmaakacties. In de weken erna spoelden nog steeds spullen aan op de kusten. De berging van containers die op de bodem van de zee liggen gaat nog maanden duren, volgens Rijkswaterstaat.

Volgende week wordt begonnen met het opruimen van miljoenen bolletjes op Schiermonnikoog. Het is onduidelijk hoeveel plastic- en piepschuimkorrels er nog in zee liggen. De MSC Zoe verloor zeker 345 zeecontainers.