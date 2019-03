Soraya en Anissa demonstreren morgen op de Dam voor een betere toekomst van Algerije

Om Algerije opener te maken is dus die frisse wind nodig in de politiek, waarvoor de vrouwen zo weer gaan flyeren. "We krijgen enthousiaste reacties", zegt Soraya. "We willen heel graag bijdragen, als is het maar een heel klein steentje. De Algerijns-Nederlandse acteur Hakim Traïdia van Sesamstraat steunt inmiddels ook het protest. En Marokkaanse Nederlanders zeggen dat ze achter ons staan." Maar ook andere Nederlanders zijn welkom.

"Bovendien", benadrukt Anissa, "Als het om Nederland was gegaan, hadden we ook op de Dam gestaan. Want Nederland en Algerije zijn allebei mijn land."

De verbondenheid die de vrouwen voelen met de Algerijnen is wel een mooie bijkomstigheid van de toch tragische situatie, vindt Soraya: "Niet alleen in Algerije en Amsterdam wordt gedemonstreerd, ook in Frankrijk en in Canada gaan mensen de straat op."

Anissa sluit zich daarbij aan. "Het protest is begonnen voor het huis van mijn familie in Algiers. Ze zijn heel trots op mij dat ik hun verhaal hier in Nederland vertel."