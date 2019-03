Kroatische vrouwen: 'Stop gynaecologisch geweld’

De reactie van de minister van Gezondheid op haar verhaal in het parlement maakte veel vrouwen woedend. "Dit soort dingen gebeuren niet in Kroatische ziekenhuizen", zei hij ferm tegen Nincevic-Lesandric. "Je kunt me je medische dossier geven, dan kijk ik ernaar." De Kamervoorzitter kapte haar af en zei dat hij haar verhaal te privé vond voor het parlement en dat mensen zich er ongemakkelijk door voelden.

Traumatische verhalen

Kort erna ontstond het idee voor een campagne met de hashtag 'Prekinimo utnju': 'Doorbreek de Stilte' over gynaecologisch geweld. Daniela Drancic van de ngo Roda begon de actie. "Het soort reacties als in het parlement krijgen Kroatische vrouwen continu als ze vertellen dat ze iets is overkomen, of het nu in het ziekenhuis is, op straat of in een relatie", zegt ze.

Drancic riep vrouwen via sociale media op hun verhalen te delen. In een weekend kwamen ruim 400 handgeschreven brieven binnen.

De brievenschrijfsters, allemaal anoniem, vertelden over traumatische ervaringen bij gynaecologen, bij vruchtbaarheidsbehandelingen, in de zwangerschap en tijdens de bevalling. De verhalen lopen uiteen, vertelt Drancic. "Behandelingen zonder verdoving worden veel genoemd. Veel vrouwen vertellen over onverdoofd inknippen en hechten bij de bevalling."

De brieven gingen ook over de manier waarop vrouwen bejegend werden tijdens hun bevalling. "Hij zei dat ik me niet moest aanstellen, want dan had ik negen maanden geleden mijn benen maar bij elkaar moeten houden."

'Communicatieproblemen'

De campagne bereikte vrouwen in het hele land. Al gauw werd het Kroatië's eigen #MeToo-beweging genoemd. Naar aanleiding ervan kwam de VN in februari met een rapport waarin Kroatische autoriteiten worden opgeroepen dit soort onmenselijke praktijken te stoppen.

Uit een recente peiling in opdracht van Roda blijkt dat één op de drie Kroatische vrouwen weleens een traumatische ervaring heeft gehad in de vrouwenzorg. Eerder tekenden 5000 Kroatische vrouwen een petitie die opriep voor verbetering van gynaecologie-afdelingen in ziekenhuizen.

Het ministerie van Gezondheid zegt in een schriftelijke reactie aan de NOS dat bij inspecties in ziekenhuizen geen onregelmatigheden zijn gevonden, en dat het op basis van anonieme brieven weinig kan doen. Wel laat het ministerie weten dat er problemen zijn in de communicatie tussen medisch personeel en patiënten, en dat daarvoor een actieplan wordt opgesteld.