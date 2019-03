Azim A. bekent neerschieten student in Groningen

Azim A. heeft bekend dat hij in oktober 2017 op een willekeurige voorbijganger in Groningen heeft geschoten. Het slachtoffer raakte daarbij blijvend verlamd en zit nu in een rolstoel. A. werd eerder al veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 jaar en tbs met dwangverpleging, maar tot vandaag heeft hij altijd gezwegen.

Tijdens een regiezitting voor het hoger beroep vandaag in Leeuwarden nam hij voor het eerst het woord en gaf hij toe de schutter te zijn geweest, meldt RTV Noord. "Om te beginnen wil ik zeggen dat het hele gedoe mij vreselijk spijt en dat het slachtoffer de waarheid verdient," zei A.

Als een vogeltje

A. en twee vrienden hielden in oktober 2017 's nachts de toen 21-jarige student Sidney Ruiter aan op de Korreweg in Groningen. A. schoot een paar keer op Ruiter die probeerde weg te fietsen. De student werd drie keer geraakt.

Azim A. zou later hebben gezegd dat zijn daad "fijn voelde, alsof je een vogeltje uit de lucht schoot". Ook zou hij hebben gezegd dat hij naar het ziekenhuis wilde gaan "om het karwei af te maken" en zo te voorkomen dat het slachtoffer een getuigenverklaring zou afleggen.

Het wapen waarmee A. schoot, maakte hij na de schietpartij schoon in het badje van zijn pasgeboren baby.

Schuldgevoel

Bij de uitspraak noemde de rechter het stilzwijgen van A. onverteerbaar voor het slachtoffer. Volgens advocaat Weski deed zijn cliƫnt dat uit schaamte. "Er is heel veel aandacht vanuit de media voor deze zaak geweest. Het voelde voor hem niet goed om met zo veel mensen om zich heen zoiets toe te geven." Nu heeft A. volgens zijn advocaat ingezien dat hij niet langer zijn mond kan houden.

Volgens Weski accepteert A. dat hij gestraft moet worden voor zijn daad, maar vindt hij de tbs te ver gaan. Die maatregel werd door de rechter opgelegd, ondanks dat de schutter niet wilde meewerken aan psychiatrisch onderzoek.

A. zegt nu wel mee te werken aan nieuw onderzoek in het Pieter Baan Centrum.