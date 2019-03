Halsema sluit coffeeshop wegens bomexplosies

Burgemeester Halsema heeft opdracht gegeven tot de onmiddellijke sluiting van een coffeeshop in Amsterdam-Oost waar vorige week een explosie was. De politie heeft vastgesteld dat de explosie direct gericht was tegen de coffeeshop Smoke Palace in de Linnaeusstraat. De sluiting is voor onbepaalde tijd.

Door de explosie ontstond schade aan de panden ernaast. Aan de overkant van de straat sneuvelden ruiten. Het was niet de eerste aanslag op het pand. In de nacht van 12 op 13 januari was de coffeeshop ook al doelwit en ook toen was de schade aanzienlijk.

De explosies tasten het woon- en leefklimaat in de buurt aan en verstoren de openbare orde, staat in een verklaring van de burgemeester. De onrust in de buurt kwam naar voren bij buurtbijeenkomsten die na de explosies waren georganiseerd.