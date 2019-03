Laatste oproep May aan EU voor cruciale stemming: kom ons tegemoet

De Britse premier May heeft een laatste oproep gedaan aan EU-leiders en Britse parlementariërs om de impasse over de brexit te doorbreken.

In een fabriek in de kustplaats Grimsby vroeg ze haar Europese collega's om nieuwe toezeggingen te doen, zodat de deal wel acceptabel wordt voor het Britse parlement. May riep hen op om nog één keer de schouders eronder te zetten om de zorgen die leven in het Lagerhuis weg te nemen. "Hou je niet in. Laten we doen wat nodig is om de parlementariërs voor het akkoord te laten stemmen", zei ze.

Aan leden van het Lagerhuis vroeg ze om dinsdag bij een stemming akkoord te gaan met de deal. Ze waarschuwde dat een vertraging van de brexit kan leiden tot nog meer gesteggel over een Brits vertrek uit de Europese Unie, dat maanden of zelfs jaren kan duren.

Stemming

Dinsdag buigt het Lagerhuis zich over de brexit-afspraken die May heeft gemaakt met Brussel. Inhoudelijk is er zo goed als niets veranderd ten opzichte van de deal die het Lagerhuis in januari met een grote meerderheid wegstemde. Veel parlementariërs wilden daarna dat May opnieuw met Brussel ging onderhandelen, bijvoorbeeld over de grens tussen Ierland en Noord-Ierland, maar die gesprekken zijn stukgelopen.

May hoopt dat andere EU-landen de komende dagen alsnog akkoord gaan met enkele wijzigingen die zij heeft voorgesteld. Maar als dat niet gebeurt, moeten de Britse parlementsleden volgens May alsnog met het huidige voorstel instemmen.

"Steun het plan en het Verenigd Koninkrijk vertrekt uit de EU", zei ze. "Stem tegen en niemand weet wat er zal gebeuren. Misschien duurt het nog maanden voor we vertrekken uit de EU. Misschien vertrekken we zonder de zekerheden die een akkoord ons biedt, misschien vertrekken we helemaal niet."

Rutte

In de komende dagen belt May met andere EU-leiders, in de hoop dat zij haar alsnog een beetje tegemoet komen. Vanavond heeft ze daarom contact met premier Rutte.

Rutte zei vanmiddag dat hij zich zorgen maakt nu de brexitdatum van 29 maart steeds dichterbij komt, zonder dat er een definitief akkoord op tafel ligt. "De bal rolt nog steeds richting de kliffen van Dover", zei hij in zijn wekelijkse persconferentie na de ministerraad. Volgens de premier zijn de rode lijnen die de Britten hebben getrokken "buitengewoon star".

In reactie op de toespraak van May zei hij dat hij geen idee heeft wat ze bedoelt met nog een laatste keer de schouders eronder zetten om de impasse te doorbreken. "Ik weet werkelijk niet wat ze bedoelt", zei hij.

Uitstel

De Britten verlaten de EU op 29 maart. Als het Lagerhuis dinsdag weer niet akkoord gaat met de brexit-deal, zal May vragen of het Lagerhuis de Europese Unie zonder afspraken over een vertrek wil verlaten. Die stemming zou dan woensdag worden gehouden.

Als het Lagerhuis ook zo'n no-deal-brexit afwijst, volgt een dag later een stemming over de vraag of May in Brussel om uitstel van de brexit moet vragen.