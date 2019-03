Onduidelijkheid over dood baby Syriëgangers Riedijk en Begum

Riedijk zei eerder in interviews met de BBC, Sky News en de Volkskrant dat hij met zijn vrouw en pasgeboren zoon wil terugkeren naar Nederland. Hij gaf zichzelf onlangs over in de buurt van Baghouz. Dat is het laatste bolwerk van IS dat naar verwachting op korte termijn zal vallen. Riedijk wordt vastgehouden door Koerden in Syrië.

Begum, met wie Riedijk in het kalifaat van IS trouwde, reisde in 2015 naar Syrië om zich bij de terreurgroep aan te sluiten. Ze was toen 15 jaar oud.

Brits burger

Britse journalisten spoorden haar onlangs op in een Syrisch vluchtelingenkamp, toen ze hoogzwanger was. Begum zei toen dat ze wil terugkeren naar het Verenigd Koninkrijk. Dat lijkt onmogelijk, omdat de Britse regering haar paspoort heeft afgenomen, omdat ze ook aanspraak zou kunnen maken op de Bengaalse nationaliteit.

De advocaat van de familie Begum schrijft op Twitter dat het kind een Brits burger was. Omdat Begums zoon, Jarrah, is geboren voordat haar paspoort werd afgenomen, heeft hij volgens de Britse wet nog wel de Britse nationaliteit.