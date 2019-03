Lijsttrekkers Eerste Kamer kruisen degens op NPO Radio 1

16.40 uur

Het derde blokje gaat over onderwijs. Annelien Bredenoord (D66) zegt dat er 10 jaar is bezuinigd en dat dit niet zomaar ongedaan kan worden gemaakt door de investeringen die dit kabinet doet. Paul Rosenmöller (GroenLinks) zegt dat er meer respect moet worden uitgesproken voor mensen die in de publieke sector werken. Er is te weinig waardering voor hen. Bredenoord vindt hem te negatief. Ze wijst erop dat dit kabinet veel investeert in het onderwijs: "Bijna 2 miljard per jaar."

Rosenmöller zegt dat GroenLinks samen met D66 in de Eerste Kamer de rente op studieleningen wil tegenhouden. Bredenoord zegt dat ze dit wel wil, maar dat ze deel uitmaakt van een coalitie. Ze zegt zelf ook kritisch over het plan te zijn, maar geeft geen rechtstreeks antwoord of zij tegen gaat stemmen.

Van Rooijen (50Plus) wil helemaal af van de studieleningen en terug naar de beurzen. "Je moet sowieso studenten niet met schulden opzadelen."