Stakingsacties, een vrije dag en bloemen op Internationale Vrouwendag

Een wereld zonder genderongelijkheid. Geen verschil in beloning tussen mannen en vrouwen, geen verschil in kansen op een baan en geen machtsongelijkheid. Met het motto balance for better wordt vandaag, op Internationale Vrouwendag, gedemonstreerd voor gelijke kansen.

Sinds 1911 wordt op 8 maart Internationale Vrouwendag gevierd, nadat in eerdere jaren lokale protestacties waren georganiseerd voor vrouwenemancipatie. Sindsdien, en in toenemende mate na de tweede feministische golf in de jaren 60, wordt de strijd voor gendergelijkheid internationaal gevierd. Nu gaat de beweging vaak hand in hand met de LGBTI-gemeenschap en is er aandacht voor racisme.

Net als in Nederland zijn ook in andere landen acties georganiseerd voor Internationale Vrouwendag. Bijvoorbeeld in België, waar in Brussel een vrouwenstaking wordt gehouden. Op het centrale Europakruispunt komen sinds vanochtend actievoerders samen, gekleed in het paars of zwart en hier en daar met roze pussy hats, die vorig jaar voor het eerst opdoken bij massale betogingen in de VS.

#MeToo

"Als vrouwen stoppen, stopt de wereld met draaien", is het motto van de Belgische actievoerders. Ze voelen zich gesterkt door de #MeToo-beweging, die seksueel geweld en genderongelijkheid hoog op de agenda plaatste. "De onvrede hierover was al lang aan het sudderen en wordt nu opnieuw wereldwijd aangeklaagd", zegt voorzitter Magda de Meyer van de Vrouwenraad tegen de VRT.

Ook in Frankrijk, Italië en Spanje wordt opgeroepen tot stakingsacties, vaak met steun van de vakbonden. "We staken omdat ze ons vermoorden, thuis of op straat", riepen Italiaanse vrouwen. Verwacht wordt dat in Italië veel vertragingen zullen zijn door de stakingen. Het protest richt zich onder meer tegen inkomensongelijkheid en een wet waarmee de rechten van migranten worden ingeperkt.

In Duitsland is veel aandacht voor de viering van de Vrouwendag in Berlijn. De initiatiefnemers willen daar van 8 maart een Kampftag maken, een dag van strijd voor onder meer gelijke lonen en betere pensioenen voor vrouwen. Om dat voor elkaar te krijgen, heeft Berlijn 8 maart uitgeroepen tot vrije dag.

Huiselijk geweld

"Op het gebied van gendergelijkheid hebben we de afgelopen jaren veel bereikt", zei de Duitse minister Giffey, van Familie, Ouderen, Vrouwen en Jongeren. "Dit is het honderdste jaar dat vrouwen stemrecht hebben maar we moeten nog veel doen." Daarbij vroeg ze opnieuw aandacht voor huiselijk geweld tegen vrouwen.

Ook in Portugal werd in verband met Internationale Vrouwendag stilgestaan bij huiselijk geweld. Het parlement hield een minuut stilte voor de 12 dodelijke slachtoffers van huiselijk geweld dit jaar. "Helaas is het aantal gisteren gestegen", zei parlementsvoorzitter Rodrigues voorafgaand aan een minuut stilte. "We moeten het beter doen op dit gebied."