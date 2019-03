OM eist drie jaar cel tegen Heinekenontvoerder voor plannen overval

Het Openbaar Ministerie eist drie jaar onvoorwaardelijke celstraf tegen Heinekenontvoerder Frans Meijer voor het beramen van een overval op een geldtransport. Zijn zoon, die meehielp, moet van het OM anderhalf jaar de cel in.

Meijer werd in oktober neergeschoten door een motoragent toen hij met zijn zoon een overval wilden gaan plegen. Ze hadden een vluchtauto en vluchtmotor klaarstaan en droegen naast kogelwerende vesten ook plaksnorren. De officier van justitie zegt dat het tafereel oogde als een slechte B-film.

Na een tip was een agent afgekomen op de Wittenkade in Amsterdam. Meijer en zijn zoon sloegen op de vlucht, en toen een agent zag dat Meijer een pistool bij zich had, schoot hij hem neer. Meijer moest voor behandeling naar het ziekenhuis.

Bij de plannen voor overval zou ook de zoon van Heinekenontvoerder Boellard betrokken zijn, maar het OM vraagt dat hij wordt vrijgesproken, omdat er te weinig bewijs is.

Ontvoering Heineken

Meijer ontvoerde in 1983 samen met onder anderen Cor van Hout en Willem Holleeder Freddy Heineken en diens chauffeur Ab Doderer. Hij gaf zich vrijwillig aan en beweerde dat hij een deel van het losgeld had verbrand. In aanloop van zijn proces zou hij psychisch worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum, maar daaruit wist hij te ontsnappen. Bij verstek werd hij veroordeeld tot twaalf jaar cel.

Hij vluchtte naar Paraguay, nam een valse naam aan, en werd daar door misdaadverslaggever Peter R. De Vries in 1994 gevonden. Meijer bleek te zijn getrouwd, runde een restaurant, had inmiddels drie kinderen en zei dat hij christen was geworden.

Een jaar later werd hij in Paraguay opgepakt. Hij kwam echter na een paar weken al vrij door een procedurefout. In 1998 werd hij weer in de boeien geslagen en uiteindelijk in 2002 aan Nederland uitgeleverd. Drie jaar later kwam hij vrij.

Inmiddels zegt hij weer in Paraguay te wonen.