OM wil rechters meenemen naar plek waar Nicky Verstappen stierf

Het Openbaar Ministerie heeft gevraagd om een schouw in de zaak Nicky Verstappen. Volgens het OM moet de rechtbank zelf gaan kijken op de Brunssumerheide, waar Nicky in 1998 werd gevonden.

Vandaag moest verdachte Jos B. opnieuw verschijnen voor de rechtbank in Maastricht. Het OM denkt dat hij de 11-jarige jongen heeft misbruikt en gedood, toen Nicky op zomerkamp was op de Brunssumerheide.

Volgens de officier van justitie is het belangrijk dat de rechtbank ziet en ervaart hoe ver de tent en vindplaats van het lichaam van Nicky Verstappen uit elkaar liggen. De rechtbank wilde zo'n bezoek nog niet meteen toezeggen en komt daar in juni op terug.

Sporen

Op dit moment is het Nederlands Forensisch Instituut nog bezig met extra dna-onderzoek. De politie heeft 21 dna-sporen van Jos B. aangetroffen in de onderbroek en op het lichaam van Nicky. Maar er zijn ook nog een paar sporen waarvan niet duidelijk is van wie ze zijn.

De politie is nu alle mensen aan het benaderen die in de laatste dagen in de buurt van Nicky Verstappen zijn geweest, in de hoop te kunnen vaststellen van wie de sporen kunnen zijn.

Eerder wilde het OM nog 3000 extra mannen uitnodigen om hun dna af te geven, maar dat heeft volgens het OM geen zin meer omdat de bereidheid om mee te werken nu niet groot meer is.

Klakkeloos

Gerald Roethof, de advocaat van Jos B., vindt dat het OM er klakkeloos van uitgaat dat zijn cliënt de dader is. "Ik maak me daar zorgen over. Doen we nog aan waarheidsvinding of probeert het OM alles in de richting van mijn cliënt te schuiven?"

Volgens Roethof heeft de politie de afgelopen tijd veel mensen gehoord die met Jos B. te maken hebben gehad, zoals oud-collega's en leden van de scoutingverenigingen waar hij actief was.

"Dat onderzoek heeft in belastende zin niets nieuws opgeleverd", aldus Roethof. "Zij zeggen uitdrukkelijk niets vreemds te hebben gemerkt."

Hij vroeg de rechtbank opnieuw om Jos B. vrij te laten, maar de rechtbank vond dat B. onder andere wegens vluchtgevaar in de gevangenis moet blijven.

Zwijgen

Het Openbaar Ministerie blijft ervan overtuigd dat B. de dader is en vermoedelijk alleen handelde. Het OM wees er nogmaals op dat hij een zedenverleden heeft, op de vlucht sloeg toen de politie zijn dna wilde afnemen en sinds zijn aanhouding niets wil zeggen.

"De verdachte heeft de kans om te vertellen hoe zijn dna in de onderbroek en op het lichaam van Nicky terecht is gekomen", zei de officier van justitie. "Maar dat verhaal komt maar niet. Na een half jaar zwijgt hij nog steeds, terwijl dit schreeuwt om een verklaring."

Jos B. wordt volgende week opgenomen in het Pieter Baan Centrum, waar zal worden onderzocht of hij aan een stoornis lijdt. Zijn advocaat wil niet zeggen of B. zal meewerken aan het onderzoek.