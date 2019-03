Ontdekker van Steven Spielberg overleden

Oud-filmstudiobaas Sid Sheinberg is op 84-jarige leeftijd overleden in Beverly Hills. Als directeur van Universal gaf hij begin jaren 70 de jonge filmmaker Steven Spielberg zijn eerste kansen in Hollywood.

Sheinberg was onder de indruk van de professionaliteit waarmee Spielberg in 1968 zijn studentenfilm Amblin' had gemaakt. Hij nodigde hem uit in Hollywood en stelde hem de vraag of hij liever zijn studie wilde afmaken of regisseur wilde worden.

Spielberg werd op zijn 21ste de jongste regisseur die ooit bij een grote Hollywoodstudio tekende. De keus was voor hem zo makkelijk, dat hij niet eens zijn kluisje uitruimde op de universiteit.

Jaws

Onder Sheinberg begon Spielberg met het regisseren van tv-series en -films, zoals een aflevering van Columbo en de thriller Duel. Sheinberg bleef ook in zijn pupil geloven toen die met productieproblemen te maken kreeg tijdens de opnames van Jaws (1975).

Zo was het script nog niet af, werkte de haai niet naar behoren en maakte het weer opnames moeilijk. "Sid geloofde in me", herinnerde Spielberg zich jaren later. "Hij kwam op een dag langs en vroeg: 'Denk je echt dat je deze film ooit af krijgt?' Toen ik zei dat ik de film zeker zou afmaken, maar nog niet wist wanneer, liet hij me doorgaan."

Jaws luidde een nieuw tijdperk voor Hollywood in, waarin filmstudio's met grote blockbusters enorme winsten behaalden. De film bracht voor Universal landelijk 260 miljoen dollar op en was daarmee de meest winstgevende film van het decennium. Spielberg en Sheinberg herhaalden dat in de jaren 80 en 90 met E.T. en Jurassic Park.

Oscars

Sheinberg was ook direct verantwoordelijk voor de eerste Oscar van Spielberg. Al in 1982 haalde hij de rechten van het boek Schindler's List binnen, in de overtuiging dat Spielberg er wel raad mee zou weten. De film uit 1993 over een reddingsactie tijdens de Holocaust won zeven Oscars. Spielberg dankte Sheinberg in zijn Oscar-speech dat hij hem het boek had gegeven.