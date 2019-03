Uber schikt voor 2 miljoen voor illegale taxidienst UberPop

Uber schikt voor ruim 2 miljoen euro met het Openbaar Ministerie vanwege de illegale taxidienst UberPop. Die optie binnen de Uber-app faciliteerde onvergunde taxiritten door particulieren met hun privéauto. De 309.409 euro die het bedrijf daarmee verdiende moet het ook terugbetalen.

UberPop, dat vanaf de zomer van 2014 tot de herfst van 2015 operationeel was, overtrad volgens het OM de taxiwet. Daarmee vormde het bedrijf een risico voor de verkeersveiligheid.

Zo hadden chauffeurs geen taxivergunning nodig om hun diensten aan te bieden via de app. Zo'n vergunning vereist onder meer dat een chauffeur een opleiding heeft gevolgd en een gezondheidsverklaring heeft ingediend.

Verder waren de privé-auto's niet toegerust als taxi. Het belangrijkste bezwaar is dat de chauffeurs geen boordcomputer hebben die rij- en rusttijden bijhoudt. Bovendien is het aanbieden van taxidiensten zonder vergunning concurrentievervalsend.

Taakstraf

Uber voerde de dienst uit via drie daaraan gelieerde bedrijven. Het OM heeft voor al die bedrijven een boete berekend van in totaal 2.025.000 euro. Die boete heeft Uber buiten de rechter om geaccepteerd. De persoon die bij Uber verantwoordelijk was voor UberPop heeft bovendien een werkstraf gedaan van 90 uur.

Eerder moest Uber ook al 650.000 euro betalen aan de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT), voor het aanbieden van een omstreden pachtconstructie aan zijn chauffeurs.

Inmiddels werkt Uber alleen nog met chauffeurs die een taxivergunning hebben. "Vandaag is een belangrijke dag voor ons", mailt een woordvoerder. "Met deze schikking kunnen wij dit hoofdstuk uit ons verleden formeel afsluiten en laten zien dat wij van onze fouten hebben geleerd en als organisatie echt zijn veranderd."