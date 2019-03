Tientallen migranten verongelukt in Mexico

Bij een verkeersongeluk in het zuidoosten van Mexico zijn zeker 25 migranten uit Centraal-Amerika omgekomen. Een vrachtwagen met tientallen migranten raakte van de weg en sloeg om. Volgens de autoriteiten in de deelstaat Chiapas raakten 29 mensen gewond.

Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Het lijkt erop dat de chauffeur de controle over het stuur is verloren, mogelijk door een technisch probleem met de vrachtwagen.

Waar de Centraal-Amerikaanse migranten precies vandaan komen, is niet bekendgemaakt. Veel mensen uit Guatemala, Honduras en El Salvador gaan naar Chiapas. Van daaruit trekken ze meestal verder Mexico in, in de hoop de Verenigde Staten te bereiken.