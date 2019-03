Nieuw explosief gevonden van dode 'wraakhovenier' in Duitsland

De postume wraakacties van een Duitse tuinman breiden zich uit, nu de politie een nieuw explosief heeft gevonden die de 59-jarige Bernhard Graumann voor zijn dood heeft neergelegd. Door zijn boobytraps is al een man omgekomen en zijn twee mensen gewond geraakt.

De man, die mogelijk zelfmoord heeft gepleegd, plaatste explosieven bij mensen met wie hij ruzie had, vermoedt de politie. De laatste bom werd gevonden in een carport bij een woning in de plaats Fischbach. De bewoonster van het huis was op vakantie.

Bom in de kachel

Een 64-jarige arts kwam vorige week om het leven toen hij een bom oppakte bij de ingang voor zijn praktijk. Een 37-jarige vrouw en haar 4-jarige dochter raakten gewond door splinters van een glazen deur die uit een houtkachel werd geblazen. Even daarvoor had de vrouw een houtblok met verborgen explosieven in de kachel gegooid. Een vergelijkbaar gesaboteerd houtblok is ook in de houtstapel van een andere vijand van de tuinman gevonden.

De zaak heeft tot grote paniek geleid in de omgeving van Graumann. Op een speciaal ingesteld politienummer zijn ruim zestig telefoontjes binnengekomen van mensen die contact hebben gehad met de hovenier. Een knal van een vliegtuig dat door de geluidsbarrière ging, leidde tot consternatie in zijn oude buurt.

Middeleeuwen

In Graumanns huis is buskruit gevonden en "andere zaken die in strijd zijn met de wapenwet", meldt de politie. Kennissen van Graumann, door Bild gedoopt als Bomben-Bastler(bom-hobbyist), zeggen tegen Duitse media dat hij graag middeleeuwse scènes naspeelde, waarbij hij ook zelfgemaakt vuurwerk gebruikte. Volgens een kennis had hij een middeleeuws harnas en ging hij vaak naar middeleeuwse festivals.

Graumann, wiens volledige naam bij uitzondering is bekendgemaakt om zijn schade te beperken, zou zichzelf hebben vergiftigd. De politie wil dit niet bevestigen voordat de lijkschouwing is afgerond, maar zegt wel dat uitgesloten is dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen.