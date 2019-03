Wekdienst 8/3: proces Heineken-ontvoerder en Vrouwendag is feestdag in Berlijn

Wat heb je gemist?

Paul Manafort, de oud-campagneleider van president Trump, moet bijna 4 jaar de cel in. Hij is schuldig bevonden aan bank- en belastingfraude. Ook moet hij 24 miljoen dollar terugbetalen. Manafort werkte als lobbyist en adviseur voor pro-Russische partijen in Oekraïne. Veel geld dat hij daarmee verdiende sluisde hij door naar buitenlandse bankrekeningen om belastingen te ontduiken.

Manafort gaf in 2016 enkele maanden leiding aan de verkiezingscampagne van Trump, maar daar heeft deze zaak niet direct mee te maken. De celstraf van 47 maanden is veel lager dan de 19 tot 24 jaar die hem boven het hoofd hing.

Ander nieuws uit de nacht

De regeringspartijen hebben in het RTL-verkiezingsdebat aan de oppositie gevraagd of zij serieus willen nadenken over samenwerking na de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart. Zij spelen daarmee in op de kans dat de coalitie na de verkiezingen geen meerderheid meer heeft in de Eerste Kamer.

Er komt voorlopig geen strafzaak over de dood van Ivana Smit. Een rechter in Maleisië oordeelt dat de dood van het Nederlandse model een ongeval was.

Bestuursvoorzitter Chris Oomen van DSW vertrekt op 1 juni, nadat hij 32 jaar aan het roer heeft gestaan van de kleine zorgverzekeraar. Hij zegt dat toezichthouder DNB wilde dat hij zou worden opgevolgd.

En dan nog even dit:

De advocaat van voormalig automagnaat Carlos Ghosn heeft excuses aangeboden voor de verschijning van zijn cliënt toen die woensdag in Japan werd vrijgelaten. De oud-topman van onder meer Nissan en Renault was gekleed in een overall met een blauwe pet en een mondkapje.