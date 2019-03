Advocaat Ghosn biedt excuses aan voor 'verkleedpartij' met mondkapje

De advocaat van voormalig Renault-, Nissan-, en Mitsubishitopman Carlos Ghosn heeft excuses aangeboden voor de verschijning van zijn cliƫnt bij diens vrijlating uit de gevangenis woensdag. Ghosn verscheen toen gekleed in een overall met een blauwe pet op en een mondkapje voor. Ook zijn begeleiders droegen mondkapjes.

In een blog legt de advocaat uit dat de bedoeling was om de media om de tuin te leiden. Dat mislukte volledig: de massaal aanwezige pers, die uren op de vrijlating van de tycoon stond te wachten, had hem ondanks zijn vermomming onmiddellijk in de smiezen en nam hem uitgebreid in beeld.

Het busje waarin Ghosn werd afgevoerd werd gevolgd door hordes cameraploegen en de rit door Tokio was rechtstreeks te volgen op de televisie.

Advocaat Tanako neemt de volle verantwoordelijkheid. "Mijn ondoordachte plan heeft de reputatie besmeurd die hij zijn leven lang heeft opgebouwd", schrijft hij over Ghosn.

Snel vrij

Ghosn wordt ervan beschuldigd dat hij op grote schaal heeft gefraudeerd, onder meer door een veel lager inkomen op te geven dan hij in werkelijkheid had en door Nissan te laten opdraaien voor persoonlijke verliezen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen, maar moet nog wel terechtstaan.

De kans dat hij bestraft wordt is groot: in Japan leidt 99 procent van alle rechtszaken tot een veroordeling. Nissan zegt dat er bij een intern onderzoek onregelmatigheden boven zijn gekomen en heeft Ghosn de laan uit gestuurd. De autofabrikant heeft al zijn werknemers elk contact met hun voormalige baas verboden.

Dat Ghosn nu al ruim drie maanden in de cel heeft gezeten komt door de Japanse regel dat verdachten de gevangenis in moeten tijdens de voorbereiding van hun proces. Ghosn is naar verhouding snel vrij omdat zijn advocaat afspraken heeft gemaakt over de plekken waar hij mag verblijven, permanent cameratoezicht en beperkt internetgebruik.