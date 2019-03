Haagse politici kruisen degens over klimaatbeleid, Europa en koopkracht

21.40 uur

Baudet (FvD) en Klaver (GL) discussiëren over de stelling dat de drie kabinetten-Rutte de politie, de zorg en het onderwijs hebben verwaarloosd. Ze zijn het over de stelling eens, maar niet over de oplossing. Klaver wil grote bedrijven meer belasting laten betalen om dat geld uit te geven aan de publieke sector. Baudet wil de "massa-immigratie" stoppen.

Asscher (PvdA) is het ook met de stelling over 'verwaarlozing' eens. Dat vindt Buma (CDA) nogal opvallend. Hij zegt dat er van verwaarlozing totaal geen sprake is. "Noem mij een land waar het beter is dan in Nederland."

Marijnissen (SP) zegt dat Wilders (PVV), Asscher en Buma de drie kabinetten Rutte hebben gesteund en dus "medeplichtig" zijn aan het verwaarlozen van de publieke sector. Buma heeft wel wat op te merken over de regeringsverantwoordelijkheid van de SP: