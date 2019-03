Hoofdverdachte aanslag Joods Museum Brussel schuldig verklaard

De hoofdverdachte van de aanslag op het Joods Museum in Brussel is door een twaalfkoppige jury schuldig bevonden aan een terroristische daad. Mehdi Nemmouche schoot in 2014 vier mensen dood in het museum. Welke straf de 33-jarige Fransman krijgt, is nog niet bekend. Naar verwachting wordt het levenslang.

Mededader Nacer Bendrer (30) is veroordeeld als medeplichtige aan de viervoudige moord. Hij heeft volgens het Belgische Openbaar Ministerie de wapens geleverd die bij de aanslag zijn gebruikt: een kalasjnikov en een mitrailleur. Ook Bendrer hangt een levenslange celstraf boven het hoofd. Hij zou Nemmouche hebben leren kennen in een Franse gevangenis.

IS-leuzen

Bij de aanslag op 24 mei 2014 kwamen twee toeristen uit Israƫl om het leven en twee museummedewerkers. Een week later werd ex-Syriƫstrijder Nemmouche opgepakt in Marseille. De kalasjnikov die hij bij de aanslag had gebruikt, droeg hij bij zich. Het wapen was gewikkeld in een laken waarop IS-leuzen stonden.

Nemmouche ontkent te hebben geschoten. Hij zegt in de val te zijn gelokt, maar daar ging de jury niet in mee. Zowel Nemmouche als Bendrer zijn ook schuldig bevonden aan verboden wapenbezit. De rechters beraden zich vanaf morgen over de strafmaat van beide mannen.