'Turkse minister waarschuwt mensen die naar PKK-bijeenkomsten gaan'

Mensen die in het buitenland naar bijeenkomsten van de Koerdische PKK gaan, kunnen worden opgepakt als ze naar Turkije reizen. Daarvoor heeft de Turkse minister Soylu van Binnenlandse Zaken volgens Duitse media gewaarschuwd op een campagnebijeenkomst.

"In Duitsland, in Europa, zijn er mensen die bijeenkomsten van terreurbewegingen bijwonen en vervolgens op vakantie gaan naar Antalya, Bodrum en Mugla", zou Soylu afgelopen weekend hebben gezegd tegen zijn aanhangers, verwijzend naar Turkse badplaatsen. "Laat ze maar komen. Ze gaan direct vanuit het vliegveld door naar de gevangenis."

Koerden

Soylu doelde met zijn opmerking waarschijnlijk op aanhangers van de PKK. Die Koerdische organisatie staat in Turkije, de EU en de Verenigde Staten te boek als terreurbeweging.

In Duitsland woont de grootste Koerdische gemeenschap van Europa. Er worden in het land ook geregeld pro-PKK-manifestaties georganiseerd.

Uit context gehaald

Het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken vindt dat Soylu te ver is gegaan. Minister Maas noemt de uitspraken onacceptabel. Een woordvoerder van het ministerie benadrukt verder dat Duitsland een duidelijk standpunt heeft over de PKK, maar dat de vrijheid van meningsuiting een groot goed is in Duitsland.

De Turkse regering spreekt de berichten van Duitse media tegen. Volgens Buitenlandse Zaken in Ankara zijn de woorden van Soylu uit hun context gehaald en verdraaid. "Turkije zal gewone toeristen uit Duitsland en andere landen blijven verwelkomen met de traditionele Turkse gastvrijheid."