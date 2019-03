Rotterdamse douane treft cocaïne aan in zestien sporttassen

De douane heeft afgelopen weekend zestien sporttassen gevuld met cocaïne gevonden op de Rotterdamse Maasvlakte. Volgens het Openbaar Ministerie gebeurde dat tijdens een controle bij een containerbedrijf. Om hoeveel coke het precies gaat, wil het OM in het belang van het onderzoek niet zeggen.

Vijf sporttassen met cocaïne werden zaterdag ontdekt tussen containers. 's Avonds laat vond de douane in een auto nog eens elf soortgelijke tassen met het witte poeder. De auto was achtergelaten nadat de bestuurder eerst met hoge snelheid door de slagbomen van het haventerrein was gereden. Hij wilde waarschijnlijk voorkomen dat de auto werd gecontroleerd.

Tot nu toe is niemand aangehouden. De douane onderzoekt de zaak samen met het Openbaar Ministerie, de Zeehavenpolitie en de fiscale opsporingsdienst FIOD.