Veertien mensen in Denemarken aangeklaagd voor verspreiding moordvideo

In Denemarken worden veertien mensen vervolgd die een filmpje op sociale media hebben gedeeld waarop de moord op een Scandinavische vrouw in Marokko te zien zou zijn. Zes verdachten zijn tussen de dertien en achttien jaar oud.

In december werden de toegetakelde lichamen van de Noorse Maren Ueland (28) en Louisa Vesterager Jespersen (24) uit Denemarken gevonden in een tentje in het Atlasgebergte, een populair gebied onder bergbeklimmers.

In Marokko zijn meerdere verdachten opgepakt en aangeklaagd. De vier hoofdverdachten hebben in een video hun steun uitgesproken voor Islamitische Staat.