VS maakt aantal burgerslachtoffers drone-aanvallen niet meer bekend

Amerikaanse inlichtingendiensten zijn voortaan niet meer verplicht het aantal burgerslachtoffers bij een drone-aanval te melden. President Trump heeft gisteren een decreet van zijn voorganger Obama teruggedraaid. Welke gevolgen heeft dat?

Het decreet van Obama kwam in 2016 na veel discussie tot stand. De oud-president werd bekritiseerd vanwege het grote aantal drone-aanvallen dat werd uitgevoerd op terroristische doelen en vanwege het gebrek aan transparantie daarover.

Onderzoekssite The Intercept bracht interne documenten van het Amerikaanse leger naar buiten, The Drone Papers. Daaruit kwam het beeld naar voren van zeer onzorgvuldig uitgevoerde drone-aanvallen in Afghanistan, Pakistan, Somaliƫ en Jemen, waarbij veel onbedoelde slachtoffers vielen. Volgens The Intercept was bovendien niet na te gaan of het ging om "medestrijders", zoals de regering in veel gevallen claimde.

Daarop besloot Obama, aan het einde van zijn ambtstermijn, tot een rapportageplicht voor inlichtingendiensten van het aantal (burger)slachtoffers door drone-aanvallen buiten oorlogsgebied. Daarnaast moest de minister van Defensie een rapport over het aantal burgerdoden door Amerikaanse aanvallen voorleggen aan het Congres.

In het eerste overzicht, dat in 2016 werd gepresenteerd, stond dat vanaf begin 2009 in zeven jaar tijd 64 tot 116 burgers in Pakistan, Jemen en Afrikaanse landen door Amerikaanse drones om het leven waren gebracht. Ook kwamen volgens de regering nog eens 2500 terroristen om het leven. Oorlogsgebieden in Afghanistan, Irak en Syriƫ bleven buiten beschouwing. Mensenrechtenorganisaties vermoedden dat de aantallen in werkelijkheid vele malen hoger lagen.