Hoge strafeis voor liquidatie Nieuwegein en wilde achtervolging

Het Openbaar Ministerie eist celstraffen van 23 en 24 jaar tegen twee mannen uit Amstelveen en Amsterdam, die worden verdacht van een liquidatie in Nieuwegein in 2017. De mannen worden ook vervolgd voor brandstichting en het veroorzaken van gevaar op de weg tijdens een wilde rit die op de liquidatie volgde.

In de ochtend van 28 oktober werden zeker 12 kogels afgevuurd op een geparkeerde auto aan de Apolloburg in Nieuwegein. De 43-jarige inzittende van die auto overleefde de moordaanslag niet.

Een getuige zag daarna een man met een zwarte capuchontrui als passagier in een donkere auto stappen, waarna die auto er met hoge snelheid vandoor ging. In Vleuten zagen andere getuigen hoe een man een zwarte auto in brand stak en daarna bij iemand instapte in een Volkswagen Golf.

De getuigen besloten de Golf te achtervolgen en gaven het kenteken ook door aan de politie. Die nam de achtervolging over, waarna er volgens het Openbaar Ministerie "een dollemansrit" volgde, waarbij de bestuurder van de Golf verscheidene aanrijdingen veroorzaakte. Pas in Amsterdam lukte het de politie de auto te laten stoppen; de twee inzittenden werden aangehouden.

