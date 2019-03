Pronkbeker uit gezonken schip voor Texel onthuld in Rijksmuseum

In het Rijksmuseum is een topstuk gepresenteerd dat is opgedoken uit een 17-eeuwse scheepswrak: een zilveren pronkbeker met de god Mars, vermoedelijk gemaakt in Neurenberg. De beker behoort tot de objecten die zijn gevonden in het Palmhoutwrak, een handelsschip op de bodem van de Waddenzee.

Het Duitse Neurenberg stond bekend om zijn zilversmeden. De beker heeft ernstig geleden in de honderden jaren op de bodem van de zee. Hij was in drie stukken gebroken en deels platgedrukt. Door het zoute zeewater was de beker bedekt geraakt met een donkere laag corrosiebulten.

Restauratoren hebben het pronkstuk zo goed mogelijk in zijn oude glorie hersteld. Nu is weer goed te zien dat de beker is versierd met florale patronen, vazen en mascarons, gezichten met een levendige uitdrukking. Op de deksel staat de oorlogsgod Mars, zijn schild is in al die jaren verloren gegaan.

Bekijk hier de presentatie en de pronkbeker van dichtbij: