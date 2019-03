Broers veroordeeld voor overval waardetransport Amsterdam

Twee broers zijn door de rechtbank in Amsterdam veroordeeld tot zes jaar cel voor een gewapende overval op een waardetransport, waarbij kostbare sieraden en exclusieve horloges werden buitgemaakt. De rechtbank gaat uit van een inside job, omdat het busje niet herkenbaar was als waardetransport, maar de overvallers toch wisten dat er waardevolle spullen in zaten. Eén van de broers was de chauffeur van het busje.

De overval vond plaats in december 2016. De chauffeur week na een telefoontje af van zijn geplande route en deed de ramen van het busje open. In de buurt van het Vondelpark kreeg hij vervolgens een vuurwapen op zich gericht en stapte de overvaller in.

De chauffeur reed door naar een afgelegen plek, waar het busje door een groepje mannen werd leeggehaald. Daarna werd het in brand gestoken, terwijl de bijrijder, die niet bij de overval betrokken was, er nog in zat. De chauffeur en de bijrijder bleven achter bij het brandende busje en belden de politie.

Onderzoek

Na uitgebreid onderzoek arresteerde de politie in maart 2017 de twee broers en vier handlangers. Een van die handlangers kreeg naast zes jaar cel nog twee maanden extra gevangenisstraf voor de teelt van hennep. De drie andere mannen zijn veroordeeld tot taakstraffen en voorwaardelijke gevangenisstraffen.

De overvallers moeten ook een schadevergoeding van ruim 265.000 euro betalen aan de distributeur van de luxegoederen, vervoerder TNT en de bijrijder van de bestelbus.