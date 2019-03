Vandaal bekladt woning PVV-kandidaat (19) in Friesland

De muur rond het huis van PVV-kandidaat Jeffrey Graansma in het Friese dorp Boelenslaan is bespoten met uitspraken gericht tegen de PVV en zijn kandidatuur. De PVV wordt in de leuzen fascistisch genoemd. "Stap op Jeffrey, denk zelf na", is onder de brievenbus geschreven.

Graansma is verkiesbaar voor de PVV in Friesland voor de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart. Zijn vader Harrie is fractiesecretaris van de PVV in Friesland en staat derde op de lijst.

Partijleider Geert Wilders heeft een foto van de groene graffiti op de woning van de 19-jarige Graansma op Twitter gedeeld. Hij noemt de actie "walgelijk en onacceptabel".