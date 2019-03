Thaise rechtbank ontbindt partij die prinses voordroeg als kandidaat-premier

De Thaise oppositiepartij Thai Raksa Chart, die begin februari prinses Ubolratana naar voren schoof als kandidaat-premier, moet worden ontbonden. Het constitutionele hof bepaalde ook dat bestuursleden van de partij tien jaar lang niet politiek actief mogen zijn.

Volgens het hof heeft de partij, die nauwe banden heeft met de voormalige premier Thaksin Shinawatra, zich tegen de constitutionele monarchie en de grondwet gekeerd door de prinses als kandidaat naar voren te schuiven.

De kandidatuur van prinses Ubolratana leidde vorige maand tot opschudding. Haar broer, koning Maha Vajiralongkorn, noemde de politieke ambities van Ubolratana ongepast en ongrondwettelijk. Het Thaise koningshuis staat van oudsher boven de partijen.

"Een politieke rol van een lid van het koninklijk huis is in strijd met de Thaise tradities, gebruiken en cultuur", zei de koning in een verklaring. "Daarom kan het worden beschouwd als buitengewoon en ongepast."

Opmerkelijk

De koning volgde met die verklaring het beleid van zijn vader, de populaire koning Bhumibol die in 2016 overleed. Tijdens zijn zeventig jaar durende koningschap bleef Bhumibol politiek neutraal. Hij greep maar een enkele keer in, alleen als dat echt niet anders kon.

De kandidatuur van prinses Ubolratana was in meerdere opzichten opmerkelijk. Het was de eerste keer dat een prinses de politiek in wilde gaan. Daarbij koos ze voor een partij van de vroegere premier Thaksin, die door de koningsgezinde vleugel in Thailand wordt verafschuwd.