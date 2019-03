Wekdienst 7/3: Holleeder-advocaten houden pleidooi en RTL-debat

Wat heb je gemist?

Het Nationaal Museum van Wereldculturen gaat koloniale roofkunst teruggeven aan de landen van herkomst, melden NRC en Trouw. Om hoeveel objecten en welke landen het gaat, is nog niet duidelijk. Een voorbeeld van voorwerpen die mogelijk worden geclaimd zijn de zogenoemde Benin-bronzen, een collectie van enkele duizenden bronzen beelden die eind 19e eeuw door de Britten zijn weggehaald uit Nigeria. 139 ervan zijn in Nederland.

Het Nationaal Museum is in 2014 ontstaan uit een fusie tussen het Tropenmuseum, het Leidse Museum Volkenkunde en het Afrika Museum. De koepel beheert de nationale volkenkundige collectie en bezit 375.000 voorwerpen, sommige zijn honderden jaren oud.

Ander nieuws uit de nacht:

De Amerikaanse senator Martha McSally is verkracht door een meerdere, toen ze bij de luchtmacht diende. Dat zei ze tijdens een hoorzitting over seksueel misbruik binnen de strijdkrachten.

Het duurt waarschijnlijk nog jaren voordat de eerste aanklachten om de brand in Grenfell Tower bekend worden gemaakt. Volgens de Londense politie moet het onderzoek naar de brand waarbij 72 mensen omkwamen grondig moet gebeuren.

De Amerikaanse zanger R. Kelly is opnieuw opgepakt na een verhoor over gemiste alimentatie. Hij kan het bedrag van 160-duizend dollar niet betalen. Kelly werd vorige maand ook al opgepakt vanwege seksueel misbruik van meerdere vrouwen, waaronder minderjarigen.

En dan nog even dit:

Opvallende beelden in de VS: in verschillende nieuwsprogramma's hadden zowel presentatoren als gasten gisteravond een askruisje op hun voorhoofd. Op sociale media vroegen veel mensen zich af wat erachter zit. De reden is Aswoensdag, de naam van de eerste dag van de katholieke vastentijd. Het gebruik is dat gelovigen een kruisje van as op het voorhoofd krijgen van de priester of dominee.

Hoewel het dus om een traditie gaat, is een programma ermee presenteren op televisie ongebruikelijk. Toch hebben de presentatoren van onder meer Fox en CNN er geen problemen mee.